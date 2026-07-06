JAKARTA - Warga berjalan kaki melewati trotoar darurat yang didekorasi menyerupai lorong taman labirin di atas kawasan proyek pengembangan kawasan Stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Senin (6/7/2026). Dekorasi dinding pembatas dengan motif tanaman ini menghadirkan suasana lain bagi para pejalan kaki ketika melewati jalur darurat dalam sebuah pengerjaan proyek Stasiun MRT Bundaran HI yang diperluas menjadi kawasan multifungsi bawah tanah seluas lebih dari 4.000 meter persegi, yang dirancang menyerupai Orchard Road di Singapura.