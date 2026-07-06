JAKARTA - Pekerja menyelesaikan produksi seragam sekolah di Andor Apparel, Cakung, Jakarta Timur, Senin (6/7/2026).

Menjelang dimulainya tahun ajaran baru, pelaku UMKM meningkatkan kapasitas produksi guna memenuhi lonjakan permintaan seragam sekolah. Dalam sehari, produksi mencapai sekitar 1.000 potong seragam batik dan olahraga, serta sekitar 700 dasi. Seragam olahraga dipasarkan seharga Rp125 ribu per potong, sedangkan seragam batik bermotif Monas dan ondel-ondel dijual Rp150 ribu per potong. Adapun pesanan seragam batik rata-rata mencapai 250 potong, mencerminkan tingginya permintaan menjelang masuk sekolah.