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Petani melakukan pengamatan pada lahan demoplot benih jagung hibrida Dekalb DK19C di Ponorogo, Jawa Timur, akhir pekan lalu.
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Melalui inovasi benih jagung dan pendampingan budi daya dari Bayer, petani mendapatkan potensi hasil panen mencapai 10 ? 12 ton jagung per hektare.
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Dari kiri: Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Produk Pangan, Kus Prisetiahadi, Kepala Desa Ronosentanan Agung Priyanto, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq, Plt. Bupati Ponorogo, Lisdyarita, dan Agriculture Affairs and Licence to Operate Lead Bayer Crop Science Indonesia Aditia Rusmawan, saat mengikuti panen raya jagung di lahan demo benih jagung hibrida Dekalb DK19C sebagai bagian dari kolaborasi pemerintah, sektor swasta, dan petani untuk meningkatkan produktivitas jagung dan mendukung ketahanan pangan nasional di Ponorogo, Jawa Timur (5/7/2026).
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Kolaborasi Pemerintah, Swasta, dan Petani Tingkatkan Produktivitas Jagung

Senin 06 Juli 2026 21:18 WIB
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Petani melakukan pengamatan pada lahan demoplot benih jagung hibrida Dekalb DK19C di Ponorogo, Jawa Timur, akhir pekan lalu.
 
Melalui inovasi benih jagung dan pendampingan budi daya dari Bayer, petani mendapatkan potensi hasil panen mencapai 10 – 12 ton jagung per hektare.
 
Panen raya jagung di lahan demo benih jagung hibrida Dekalb DK19C sebagai bagian dari kolaborasi pemerintah, sektor swasta, dan petani untuk meningkatkan produktivitas jagung dan mendukung ketahanan pangan nasional di Ponorogo, Jawa Timur.
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