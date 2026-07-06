Petani melakukan pengamatan pada lahan demoplot benih jagung hibrida Dekalb DK19C di Ponorogo, Jawa Timur, akhir pekan lalu.

Melalui inovasi benih jagung dan pendampingan budi daya dari Bayer, petani mendapatkan potensi hasil panen mencapai 10 – 12 ton jagung per hektare.

Panen raya jagung di lahan demo benih jagung hibrida Dekalb DK19C sebagai bagian dari kolaborasi pemerintah, sektor swasta, dan petani untuk meningkatkan produktivitas jagung dan mendukung ketahanan pangan nasional di Ponorogo, Jawa Timur.