Terrano Club Indonesia (TCI) merayakan Hari Ulang Tahun ke-22 pada 3-5 Juli 2026 di WonderPark Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Perayaan tersebut dihadiri oleh Ketua Umum TCI Fazar Aquarista, jajaran Dewan Penasehat, Badan Pengurus Pusat, serta pengurus chapter TCI dari berbagai daerah. Dalam rangkaian acara, TCI secara simbolis menyerahkan 10 bibit pohon buah kepada Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Yopi Eko Jati Wibowo, S.Sos., M.M., yang diwakili oleh Dwi, untuk ditanam di kawasan WonderPark sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

Mengusung tema "Mulat Sarira Hangrasa Wani", yang bermakna keberanian untuk melakukan introspeksi diri demi menjadi pribadi yang lebih baik, kegiatan tahunan ini juga dirangkai dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) TCI. Selain mempererat silaturahmi antaranggota, acara ini bertujuan mendukung sektor pariwisata daerah serta memberdayakan UMKM anggota. Berbagai kegiatan turut memeriahkan acara, seperti senam bersama, kontes Terrano, fun offroad, lelang suku cadang Terrano, doorprize, dan kegiatan sosial.

Sebanyak 12 dari 22 chapter TCI di seluruh Indonesia berpartisipasi dalam perayaan ini, yakni Chapter Brajasewu, Malang Raya, Bolosmart, Mataraman, Solo Raya selaku tuan rumah, Blitar Raya, Jogja, Bandung, Cianjur Surya Kancana, Patriot, Banteng, dan Wongkito Palembang. Melalui kegiatan ini, TCI berharap dapat terus mempererat tali persaudaraan antarchapter dan anggota, sejalan dengan slogan TCI, "Sharing Through Driving".