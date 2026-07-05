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Pengunjung memilih dan mencoba berbagai produk kecantikan yang dipamerkan dalam Jakarta X Beauty 2026 di JICC, Jakarta, Jumat (3/7/2026).
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Pengunjung memilih dan mencoba berbagai produk kecantikan yang dipamerkan dalam Jakarta X Beauty 2026 di JICC, Jakarta, Jumat (3/7/2026).
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Pengunjung memilih dan mencoba berbagai produk kecantikan yang dipamerkan dalam Jakarta X Beauty 2026 di JICC, Jakarta, Jumat (3/7/2026).
Foto 4 / 5
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Pengunjung memilih dan mencoba berbagai produk kecantikan yang dipamerkan dalam Jakarta X Beauty 2026 di JICC, Jakarta, Jumat (3/7/2026).
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Pengunjung memilih dan mencoba berbagai produk kecantikan yang dipamerkan dalam Jakarta X Beauty 2026 di JICC, Jakarta, Jumat (3/7/2026).
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Antusias Berburu Produk Kecantikan di Jakarta X Beauty 2026
Minggu 05 Juli 2026 10:37 WIB
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JAKARTA - Pengunjung memilih dan mencoba berbagai produk kecantikan yang dipamerkan dalam Jakarta X Beauty 2026 di JICC, Jakarta, Jumat (3/7/2026).
Pameran kecantikan yang mengusung tema The Wholeness Era ini diikuti sekitar 400 merek, dengan sekitar 70 persen di antaranya merupakan brand lokal. Antusiasme pengunjung terlihat dari ramainya antrean di sejumlah tenant, bahkan banyak yang membawa koper untuk menampung hasil belanja.
Selain menghadirkan beragam produk kecantikan, ajang yang berlangsung hingga 5 Juli 2026 ini juga menampilkan produk gaya hidup (lifestyle) serta menjadi wadah bagi pelaku industri untuk memperluas pasar sekaligus memperkuat daya saing brand kecantikan lokal Indonesia di pasar global.
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