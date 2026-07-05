Beragam karya kreatif Indonesia memenuhi lantai bawah Takashimaya Shopping Centre, Singapura. Pengunjung dapat menjelajahi fesyen, desain, seni, produk living, hingga kuliner dalam satu kawasan pameran. Lebih dari 80 brand, seniman, dan kreator Tanah Air berkumpul lewat MASA Curated Market. Ajang ini menjadi pembuka rangkaian MASA Singapore 2026 yang berlangsung mulai 2 Juli hingga 10 Agustus 2026. Melalui pameran tersebut, Indonesia memperlihatkan wajah industri kreatif yang semakin siap menembus pasar regional.

MASA Curated Market menghadirkan aneka karya dari berbagai sektor ekonomi kreatif. Pengunjung bisa menemukan label fesyen, karya seni, arsitektur, produk rumah, konsep hospitality, hingga pengalaman kuliner. Sejumlah nama seperti Museum of Toys, Cita Tenun Indonesia, Calla, Rumah Atsiri, dan puluhan kreator lainnya turut ambil bagian. Nama MASA sendiri merupakan singkatan dari Movement Across Time, yang menggambarkan perjalanan kreativitas lintas generasi melalui kolaborasi.

Direktur Eksekutif MASA, Heliandi "Ando" Fajar Saputra, mengatakan acara ini lahir dari semangat membawa kreativitas Indonesia ke panggung internasional. Karena itu, MASA menjadi ruang yang mempertemukan kreator, komunitas, institusi, dan pelaku industri dalam satu ekosistem kolaboratif. "Kami ingin kreativitas Indonesia semakin dikenal dunia," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif RI, Irene Umar, menilai Singapura merupakan pintu strategis untuk memperkenalkan potensi ekonomi kreatif Indonesia kepada pasar global. "Kami siap mengubah inspirasi lokal menjadi gerakan global," katanya. Di sisi lain, perwakilan manajemen Takashimaya Singapore, Roger Koo, menyebut pameran tersebut menghadirkan perpaduan seni, budaya, dan inovasi yang memberikan pengalaman baru bagi pengunjung.

Rangkaian MASA Singapore 2026 masih berlanjut hingga 10 Agustus mendatang. Setelah pameran di Takashimaya Shopping Centre berakhir pada 5 Juli, acara diteruskan dengan Indonesia–Singapore Orchid Extravaganza di Gardens by the Bay mulai 4 Juli hingga 10 Agustus. Agenda lainnya mencakup MASA Sound pada 12 Juli, pameran seni, peluncuran buku, diskusi kreatif, hingga pertunjukan musik yang semakin memperkenalkan kreativitas Indonesia kepada publik internasional.