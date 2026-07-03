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CEO PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN), Angela Tanoesoedibjo saat menerima penghargaan kategori Media dan Hiburan dalam ajang Bisnis Indonesia Awards (BIA) 2026 di Jakarta, Kamis (2/7/2026).
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PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) meraih penghargaan kategori Media dan Hiburan dalam ajang Bisnis Indonesia Awards (BIA) 2026. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh CEO PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN), Angela Tanoesoedibjo.
Foto 3 / 5
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img-3
PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) meraih penghargaan kategori Media dan Hiburan dalam ajang Bisnis Indonesia Awards (BIA) 2026. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh CEO PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN), Angela Tanoesoedibjo.
Foto 4 / 5
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PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) meraih penghargaan kategori Media dan Hiburan dalam ajang Bisnis Indonesia Awards (BIA) 2026. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh CEO PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN), Angela Tanoesoedibjo.
Foto 5 / 5
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CEO PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN), Angela Tanoesoedibjo saat menerima penghargaan kategori Media dan Hiburan dalam ajang Bisnis Indonesia Awards (BIA) 2026 di Jakarta, Kamis (2/7/2026).
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MNC Digital Entertainment Borong Penghargaan Media dan Hiburan pada Bisnis Indonesia Awards 2026

Jum'at 03 Juli 2026 10:59 WIB
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JAKARTA - CEO PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN), Angela Tanoesoedibjo saat menerima penghargaan kategori Media dan Hiburan dalam ajang Bisnis Indonesia Awards (BIA) 2026 di Jakarta, Kamis (2/7/2026).

 
PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) meraih penghargaan kategori Media dan Hiburan dalam ajang Bisnis Indonesia Awards (BIA) 2026. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh CEO PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN), Angela Tanoesoedibjo.
 
Angela menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan dan menyebut pencapaian tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh tim, mitra, serta dukungan publik. “Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bisnis Indonesia atas penghargaan ini. Ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim, kolaborasi bersama para mitra, serta dukungan publik,” ujarnya.
 
Menurut Angela, penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi perusahaan untuk terus berinovasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan (AI). Ia menilai tantangan industri digital yang semakin dinamis justru menjadi dorongan bagi MNC Digital untuk terus menghadirkan inovasi.
 
Angela juga mengungkapkan bahwa MNC Digital baru meluncurkan produk digital yang dipasarkan secara global sekitar dua bulan lalu dan mendapat respons positif dari pengguna internasional. “Mudah-mudahan ini menjadi cikal bakal MNC Digital bisa mendunia,” katanya.
 
Foto: IMG/M Faisyal
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