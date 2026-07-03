JAKARTA - Branch & People Management Head PT Bank Danamon Indonesia Tbk Yusno Kadino (tengah) menerima penghargaan yang diserahkan Chairman Infobank Media Group Eko B Supriyanto, dan President Director Marketing Research Indonesia Harry Puspito (kanan) dalam ajang Banking Costumer Experience 2026 di Jakarta.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon, BEI: BDMN) dan Unit Usaha Syariah Danamon (Danamon Syariah) meraih total 12 penghargaan dalam ajang 23rd Banking Customer Experience 2026 yang diselenggarakan oleh Infobank di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta. Penghargaan tersebut diterima oleh Branch & People Management Head Danamon, Yusno Kadino, dan Product & Portfolio Management Unit Head Danamon, Galih Agung Permadi.

Penghargaan yang diraih merupakan bentuk apresiasi atas kinerja, inovasi, dan kontribusi Danamon dalam memperkuat kualitas layanan industri jasa keuangan nasional. Danamon berhasil meraih sejumlah penghargaan bergengsi di kategori perbankan konvensional, termasuk Service Crown sebagai bank konvensional terbaik selama 25 tahun berturut-turut.

Pencapaian ini semakin mempertegas komitmen Danamon dan Danamon Syariah untuk terus menghadirkan layanan perbankan yang relevan, andal, dan berorientasi pada kebutuhan nasabah, seiring dengan perkembangan industri perbankan dan transformasi layanan digital.