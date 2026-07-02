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Peserta mengikuti pelatihan membatik di PPSB Muhammad Mashabi, kawasan Tanah Abang, Jakarta, Rabu (1/7/2026).
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Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Pusat menyelenggarakan pelatihan membatik yang berlangsung pada 23 Juni hingga 6 Juli 2026. Kegiatan tersebut menjadi wadah untuk mengembangkan keterampilan sekaligus mendukung pelestarian seni dan budaya tradisional.
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Peserta mengikuti pelatihan membatik di PPSB Muhammad Mashabi, kawasan Tanah Abang, Jakarta, Rabu (1/7/2026).
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Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Pusat menyelenggarakan pelatihan membatik yang berlangsung pada 23 Juni hingga 6 Juli 2026. Kegiatan tersebut menjadi wadah untuk mengembangkan keterampilan sekaligus mendukung pelestarian seni dan budaya tradisional.
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Peserta mengikuti pelatihan membatik di PPSB Muhammad Mashabi, kawasan Tanah Abang, Jakarta, Rabu (1/7/2026).
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Pelatihan Membatik di Jakarta Pusat Dukung Pelestarian Budaya

Kamis 02 Juli 2026 17:23 WIB
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JAKARTA - Peserta mengikuti pelatihan membatik di PPSB Muhammad Mashabi, kawasan Tanah Abang, Jakarta, Rabu (1/7/2026). Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Pusat menyelenggarakan pelatihan membatik yang berlangsung pada 23 Juni hingga 6 Juli 2026. Kegiatan tersebut menjadi wadah untuk mengembangkan keterampilan sekaligus mendukung pelestarian seni dan budaya tradisional.

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