JAKARTA - Direktur Keuangan AdaKami, Valentina Juveline (tengah) menerima penghargaan Top Company in Transparent & Responsible P2P Lending dari Chief Executive Officer Bloomberg Technoz, Roger James Finnie (kiri) pada ajang Indonesia Top Companies Recognition 2026 yang diselenggarakan oleh Bloomberg Technoz bersama Indonesia Data di Jakarta. Penghargaan ini mengukuhkan posisi AdaKami sebagai platform pembiayaan digital terpercaya pilihan masyarakat.

PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) kembali memperoleh apresiasi atas komitmennya dalam menghadirkan layanan pembiayaan digital yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dalam ajang Indonesia Top Companies Recognition 2026 yang diselenggarakan oleh Bloomberg Technoz bersama Indonesia Data, AdaKami menerima penghargaan Top Company in Transparent & Responsible P2P Lending sebagai platform pinjaman daring (pindar) pilihan konsumen berdasarkan temuan Indonesia Data.

Penghargaan ini menjadi refleksi atas konsistensi AdaKami dalam memperluas akses pembiayaan melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik, optimalisasi teknologi, serta penerapan prinsip kehati-hatian. Sebagai platform pindar yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), AdaKami berkomitmen untuk terus memperkuat kualitas layanan agar masyarakat dapat mengakses pembiayaan secara aman, mudah, dan bertanggung jawab.

Direktur Keuangan AdaKami, Valentina Juveline, menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan hasil dari dukungan dan kepercayaan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pengguna, mitra, hingga regulator.

«“Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen perusahaan dalam menghadirkan layanan pembiayaan digital yang mengedepankan tata kelola yang baik, pelindungan konsumen, serta inovasi yang berkelanjutan. Pengakuan ini juga menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan memberikan akses pembiayaan yang aman, transparan, dan bertanggung jawab bagi masyarakat,” ujar Valentina Juveline.»

Dalam menjalankan bisnisnya, AdaKami berfokus menjaga kualitas penyaluran pembiayaan sekaligus memastikan pertumbuhan perusahaan yang sehat dan berkelanjutan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan manajemen risiko serta pemanfaatan teknologi, seperti electronic Know Your Customer (e-KYC), artificial intelligence (AI), dan big data, guna mendukung proses penyaluran pembiayaan yang lebih tepat sasaran sesuai dengan profil risiko pengguna.

Selain terus berinovasi dalam teknologi, AdaKami juga aktif menyelenggarakan berbagai program literasi keuangan sebagai bagian dari upaya memperkuat pelindungan konsumen. Melalui berbagai inisiatif edukasi tersebut, perusahaan mendorong masyarakat untuk lebih bijak, cermat, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan layanan keuangan digital.