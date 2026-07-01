JAKARTA - Managing Director Insurance Business Group & President Director MNC Life Risye Dilliant saat menerima penghargaan Indonesia Top Digital PR Award 2026 untuk kategori asuransi dalam acara yang digelar di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

PT MNC Life Assurance (MNC Life) meraih penghargaan 8th Indonesia Top Digital PR Award 2026 untuk kategori asuransi.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi atas keberhasilan MNC Life membangun komunikasi digital yang efektif melalui berbagai kanal digital.

Managing Director Insurance Business Group & President Director MNC Life, Risye Dillianti, mengatakan penghargaan ini menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus menghadirkan komunikasi digital yang transparan, mudah dipahami, dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan asuransi.

MNC Life juga berkomitmen memperkuat inovasi layanan serta transformasi digital guna menghadirkan solusi perlindungan jiwa dan kesehatan yang semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.