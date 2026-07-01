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Wakil Ketua MNC Peduli Syafril Nasution mengikuti kegiatan donor darah bertajuk MNC Love Donation di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (1/7/2026).
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Kegiatan yang digelar MNC Peduli tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya mendukung pemenuhan kebutuhan darah nasional.
Foto 3 / 5
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Kegiatan yang digelar MNC Peduli tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya mendukung pemenuhan kebutuhan darah nasional.
Foto 4 / 5
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Kegiatan yang digelar MNC Peduli tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya mendukung pemenuhan kebutuhan darah nasional.
Foto 5 / 5
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Kegiatan yang digelar MNC Peduli tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya mendukung pemenuhan kebutuhan darah nasional.
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MNC Love Donation, Wujud Kepedulian MNC Peduli terhadap Ketersediaan Darah

Rabu 01 Juli 2026 21:57 WIB
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JAKARTA - Wakil Ketua MNC Peduli Syafril Nasution mengikuti kegiatan donor darah bertajuk MNC Love Donation di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (1/7/2026). Kegiatan yang digelar MNC Peduli tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya mendukung pemenuhan kebutuhan darah nasional.

 
Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan donor darah yang rutin dilakukan MNC Peduli. Sebagai rumah sakit rujukan nasional, RSCM membutuhkan lebih dari 100 kantong darah setiap hari untuk memenuhi kebutuhan pasien dari berbagai daerah di Indonesia.
 
Dokter Unit Pelayanan Darah (UPD) RSCM, Haliza Nadira, menyatakan bahwa dukungan melalui kegiatan donor darah seperti *MNC Love Donation* sangat membantu menjaga ketersediaan stok darah. Selain bermanfaat bagi pasien yang membutuhkan, donor darah juga memberikan dampak positif bagi kesehatan pendonor.
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