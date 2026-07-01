JAKARTA - Petugas membantu pelanggan saat registrasi nomor kartu sim seluler di Gerai XLSmart, Jakarta, Rabu (1/6/2026).

Pemerintah resmi memberlakukan registrasi biometrik untuk setiap aktivasi nomor seluler baru hari ini, 1 Juli 2026. Kebijakan diklaim sebagai upaya memperkuat keamanan identitas digital sekaligus menekan maraknya penipuan berbasis nomor seluler, seperti spam call, phishing, hingga penyalahgunaan one-time password (OTP).

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Edwin Hidayat Abdullah mengatakan seluruh operator seluler telah menyelesaikan penyesuaian sistem sehingga registrasi biometrik dapat diterapkan secara nasional melalui gerai layanan, aplikasi, maupun situs resmi masing-masing operator.