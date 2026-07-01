JAKARTA - Petugas PT Permodalan Nasional Madani (PNM) memberikan sosialisasi kepada nasabah UMKM binaan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus memperkuat perannya dalam membuka akses permodalan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas bagi masyarakat prasejahtera, khususnya perempuan pengusaha ultra mikro. Melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), PNM mendorong pertumbuhan usaha sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga nasabah.

Hingga saat ini, PNM telah melayani 23,3 juta nasabah yang sebelumnya sulit mengakses layanan keuangan formal. Berdasarkan penelitian INDEKSTAT (2025), pendapatan bersih nasabah PNM Mekaar meningkat rata-rata sebesar Rp875.738 per bulan. Selain itu, indeks kemampuan pengembangan usaha nasabah juga meningkat sebesar 28,73 persen, dari kategori rendah menjadi kategori sedang.

Penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) menunjukkan bahwa dampak ekonomi program PNM Mekaar turut mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga hingga Rp7,13 triliun pada 2025. Sebanyak 2,35 juta nasabah juga berhasil naik kelas ke layanan keuangan formal yang lebih tinggi.

Program PNM Mekaar tidak hanya membuka akses pembiayaan, tetapi juga membangun kepercayaan diri perempuan pelaku usaha ultra mikro untuk terus mengembangkan usahanya. Pendekatan pemberdayaan yang dilakukan secara berkelanjutan menjadi salah satu faktor utama keberhasilan program tersebut.

Direktur Utama PNM, Kindaris, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil dari pendekatan pemberdayaan yang dilakukan secara menyeluruh melalui pembiayaan, pelatihan, literasi keuangan, literasi usaha, serta penguatan kapasitas. Menurutnya, PNM tidak hanya memberikan modal finansial, tetapi juga modal sosial dan intelektual agar setiap nasabah memiliki kesempatan untuk berkembang, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan mampu naik kelas.