JAKARTA - Aktor Tora Sudiro memberi keterangan saat acara Media Talkshow: Panduan Tenang Keluarga bersama GrabKeluarga di Jakarta, Selasa (30/6/2026). Grab memperkenalkan GrabKeluarga Fitur Remaja sebagi solusi mobilitas yang dirancang bagi remaja usia 13–18 tahun agar dapat mulai bepergian secara lebih mandiri, namun tetap berada dalam pendampingan digital orang tua. Melalui fitur keamanan dan pemantauan yang terintegrasi, orang tua dapat mengikuti perjalanan anak tetap terhubung selama perjalanan dan memperoleh rasa tenang tanpa harus selalu mendampingi secara langsung.