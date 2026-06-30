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Aktor Tora Sudiro memberi keterangan saat acara Media Talkshow: Panduan Tenang Keluarga bersama GrabKeluarga di Jakarta, Selasa (30/6/2026).
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Melalui fitur keamanan dan pemantauan yang terintegrasi, orang tua dapat mengikuti perjalanan anak tetap terhubung selama perjalanan dan memperoleh rasa tenang tanpa harus selalu mendampingi secara langsung.
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Head of Strategy, Integrated Marketing Communication, Transport, OVO & Bank, Grab Indonesia Asep Haekal (kanan) bersama Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA Titi Eko Rahayu (kedua kanan), Aktor Tora Sudiro (kiri) dan Psikolog Pritta Tyas (kedua kiri) berbincang disela-sela acara Media Talkshow: Panduan Tenang Keluarga bersama GrabKeluarga di Jakarta, Selasa (30/6/2026).
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Head of Strategy, Integrated Marketing Communication, Transport, OVO & Bank, Grab Indonesia Asep Haekal (kedua kanan) bersama Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA Titi Eko Rahayu (kedua kiri), Aktor Tora Sudiro (kanan) dan Psikolog Pritta Tyas (kiri) mencoba fitur di booth interaktif disela-sela acara Media Talkshow: Panduan Tenang Keluarga bersama GrabKeluarga di Jakarta, Selasa (30/6/2026).
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Melalui fitur keamanan dan pemantauan yang terintegrasi, orang tua dapat mengikuti perjalanan anak tetap terhubung selama perjalanan dan memperoleh rasa tenang tanpa harus selalu mendampingi secara langsung.
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Mobilitas Mandiri Remaja dengan Pengawasan Orang Tua melalui GrabKeluarga

Selasa 30 Juni 2026 22:25 WIB
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JAKARTA - Aktor Tora Sudiro memberi keterangan saat acara Media Talkshow: Panduan Tenang Keluarga bersama GrabKeluarga di Jakarta, Selasa (30/6/2026). Grab memperkenalkan GrabKeluarga Fitur Remaja sebagi solusi mobilitas yang dirancang bagi remaja usia 13–18 tahun agar dapat mulai bepergian secara lebih mandiri, namun tetap berada dalam pendampingan digital orang tua. Melalui fitur keamanan dan pemantauan yang terintegrasi, orang tua dapat mengikuti perjalanan anak tetap terhubung selama perjalanan dan memperoleh rasa tenang tanpa harus selalu mendampingi secara langsung. 

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Topik Artikel :
Tora Sudiro Grabkeluarga
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