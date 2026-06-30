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Puluhan pengemudi Ojek Online menggelar aksi damai meminta Nadiem Makarim dibebaskan di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026).
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Puluhan pengemudi Ojek Online menggelar aksi damai meminta Nadiem Makarim dibebaskan di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026).
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Puluhan pengemudi Ojek Online menggelar aksi damai meminta Nadiem Makarim dibebaskan di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026).
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Puluhan pengemudi Ojek Online menggelar aksi damai meminta Nadiem Makarim dibebaskan di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026).
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Aksi Ojol Minta Nadiem Makarim Dibebaskan
Selasa 30 Juni 2026 22:50 WIB
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JAKARTA - Puluhan pengemudi Ojek Online menggelar aksi damai meminta Nadiem Makarim dibebaskan di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026).
Aksi solidaritas pengemudi ojek online mewarnai sidang putusan Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019–2024 Nadiem Anwar Makarim dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka membentangkan sejumlah poster berisi dukungan agar Nadiem Makarim dibebaskan saat sidang berlangsung.
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