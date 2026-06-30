JAKARTA - Survei lembaga riset independen INDEKSTAT 2025 mencatat pendapatan bersih nasabah PNM Mekaar meningkat dari Rp2,02 juta menjadi Rp2,90 juta per bulan, atau bertambah sekitar Rp875 ribu. Selain itu, kemampuan pengembangan usaha nasabah juga meningkat hampir 29 persen. Capaian tersebut menjadi bukti nyata kepercayaan yang dibangun PT Permodalan Nasional Madani (PNM) bersama 23,3 juta nasabah perempuan prasejahtera di seluruh Indonesia.

Kepercayaan tersebut turut tercermin dari penghargaan Indonesia Most Trusted Companies dalam ajang The Corporate Governance Perception Index (CGPI) Award 2025 yang diselenggarakan SWA Media. Penghargaan ini menjadi pengakuan atas konsistensi PNM dalam menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) di seluruh lini organisasi, mulai dari jajaran direksi dan manajemen hingga lebih dari 43 ribu Account Officer yang mendampingi nasabah Mekaar di 58 cabang yang tersebar di 36 provinsi.

Direktur Utama PNM, Kindaris, menegaskan bahwa tata kelola yang baik bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan yang telah dibangun selama puluhan tahun. Menurutnya, setiap insan PNM memiliki tanggung jawab untuk memastikan proses bisnis berjalan secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat bagi nasabah.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai mekanisme pengawasan dan kepatuhan, salah satunya melalui penerapan Whistleblowing System (WBS) sebagai sarana deteksi dini terhadap potensi pelanggaran dan tindak fraud. Budaya kepatuhan juga diterapkan langsung di lapangan melalui pendampingan berjenjang oleh Account Officer kepada nasabah Mekaar dengan menjunjung tinggi prinsip integritas, kejujuran, dan tanggung jawab.

Bagi PNM, predikat Indonesia Most Trusted Companies bukan sekadar penghargaan, melainkan pengingat bahwa kepercayaan publik harus terus dijaga melalui tata kelola yang kuat dan konsisten di setiap lini organisasi. Dengan fondasi kepatuhan yang dijalankan dari hulu hingga hilir, PNM optimistis dapat terus memperluas dampak pemberdayaan bagi jutaan pengusaha ultra mikro perempuan di seluruh Indonesia.