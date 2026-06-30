JAKARTA -Vice President B2B/G2C Business Telkomsel Jockie Heruseon, memberikan sambutan saat peluncuran Telkomsel Sehat Aktif, paket data yang menggabungkan konektivitas dan layanan kesehatan digital dalam satu langganan di kantor Telkomsel, Jakarta, Senin (30/6/2026). Telkomsel Sehat Aktif merupakan paket data yang menggabungkan konektivitas dan layanan kesehatan digital dalam satu langganan. Melalui kolaborasi ini, Telkomsel dan PT Vertika Technologies Nusantara (REY) menghadirkan pendekatan embedded healthcare dengan mengintegrasikan layanan kesehatan digital langsung dalam paket data.