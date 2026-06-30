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Vice President B2B/G2C Business Telkomsel Jockie Heruseon, memberikan sambutan saat peluncuran Telkomsel Sehat Aktif, paket data yang menggabungkan konektivitas dan layanan kesehatan digital dalam satu langganan di kantor Telkomsel, Jakarta, Senin (30/6/2026).
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Melalui kolaborasi ini, Telkomsel dan Rey menghadirkan pendekatan embedded healthcare dengan mengintegrasikan layanan kesehatan digital langsung dalam paket data.
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Direktur Utama Telkomsel Ventures Pramudi Irawan, Vice President B2B/G2C Business Telkomsel Jockie Heruseon, CEO & Cofounder PT Vertika Technologies Nusantara (REY) Evan Tanotogono, dan General Manager Value Added Service and Music Business Telkomsel Riset Wijoyo, berbincang saat peluncuran Telkomsel Sehat Aktif, paket data yang menggabungkan konektivitas dan layanan kesehatan digital dalam satu langganan di kantor Telkomsel, Jakarta, Senin (30/6/2026).
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Melalui kolaborasi ini, Telkomsel dan Rey menghadirkan pendekatan embedded healthcare dengan mengintegrasikan layanan kesehatan digital langsung dalam paket data.
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Melalui kolaborasi ini, Telkomsel dan Rey menghadirkan pendekatan embedded healthcare dengan mengintegrasikan layanan kesehatan digital langsung dalam paket data.
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Transformasi Layanan Digital melalui Integrasi Kesehatan dan Konektivitas
Selasa 30 Juni 2026 22:25 WIB
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JAKARTA -Vice President B2B/G2C Business Telkomsel Jockie Heruseon, memberikan sambutan saat peluncuran Telkomsel Sehat Aktif, paket data yang menggabungkan konektivitas dan layanan kesehatan digital dalam satu langganan di kantor Telkomsel, Jakarta, Senin (30/6/2026). Telkomsel Sehat Aktif merupakan paket data yang menggabungkan konektivitas dan layanan kesehatan digital dalam satu langganan. Melalui kolaborasi ini, Telkomsel dan PT Vertika Technologies Nusantara (REY) menghadirkan pendekatan embedded healthcare dengan mengintegrasikan layanan kesehatan digital langsung dalam paket data.
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