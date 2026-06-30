JAKARTA - Para member Grab melalui program GrabUnlimited berkolaborasi dengan NPD (New Pusat Dunia) menghadirkan fan session bertajuk Yang Member-Member Aja di M Bloc Live House, Jakarta, pada 26 Juni 2026. Sebanyak 100 member GrabUnlimited terpilih mengikuti berbagai aktivitas interaktif bersama NPD, mulai dari sesi bincang santai, permainan, tanya jawab, hingga penampilan khusus yang menghadirkan pengalaman lebih dekat dan personal bagi para penggemar.

Kolaborasi ini menjadi bentuk apresiasi Grab kepada para member GrabUnlimited sekaligus menandai transformasi layanan tersebut dari sekadar program penghematan menjadi platform membership yang menawarkan pengalaman eksklusif sesuai gaya hidup pelanggan. Dengan demikian, pengguna tidak hanya memperoleh manfaat finansial, tetapi juga akses terhadap berbagai pengalaman yang tidak tersedia bagi non-member.

Personel NPD mengungkapkan bahwa fan session ini memberikan pengalaman yang berbeda karena memungkinkan mereka berinteraksi lebih dekat dengan para penggemar melalui berbagai aktivitas bersama. Menurut mereka, kegiatan ini tidak hanya menghadirkan pengalaman baru bagi para fans, tetapi juga menjadi kesempatan bagi NPD untuk mengenal penggemarnya lebih dekat dalam suasana yang lebih intim dan interaktif.

Country Marketing and Communications Head Grab Indonesia, Melinda Savitri, mengatakan kolaborasi dengan NPD merupakan bagian dari komitmen GrabUnlimited untuk menghadirkan nilai tambah bagi pelanggan, khususnya generasi muda. Data internal Grab menunjukkan bahwa pelanggan GrabUnlimited memiliki tingkat keterlibatan yang tinggi, dengan pengeluaran rata-rata untuk layanan GrabFood mencapai 4,2 kali lebih besar dibandingkan pengguna non-langganan serta tingkat retensi sekitar dua kali lebih tinggi, sehingga memperkuat peran GrabUnlimited dalam mendukung aktivitas dan loyalitas pelanggan di ekosistem Grab.