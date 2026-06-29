JAKARTA - Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat (tengah) bersama Marketing Manager Beverages & Confectionery Business Unit PT Nestle Indonesia Alaa Shaaban (kanan) dan Sekretaris Kemenpora Gunawan Suswantoro menjawab pertanyaan wartawan pada sesi diskusi penandatanganan kerja sama kedua pihak di Jakarta, Senin (29/6/2026). Kolaborasi Nestle MILO dengan Kemenpora diwujudkan melalui berbagai program strategis yang mencakup aspek pembudayaan hingga pengembangan industri olahraga yang akan menjangkau lebih dari 60.000 masyarakat di seluruh Indonesia.

Nestle MILO dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menandatangani nota kesepahaman untuk memperkuat kolaborasi dalam mendorong budaya hidup aktif dan pembinaan olahraga sejak usia dini di Indonesia. Kerja sama tersebut mencakup program pembudayaan olahraga, pengembangan industri olahraga, serta penyelenggaraan berbagai kegiatan yang menjangkau masyarakat di berbagai daerah.

Sejumlah program yang akan digelar antara lain Car Free Day (CFD) di sejumlah kota, Tes Kebugaran Pelajar Nasional (TKPN) di 100 sekolah, hingga Indonesia Sports Summit 2026. Melalui kolaborasi ini, Nestlé MILO dan Kemenpora berharap dapat memperluas partisipasi masyarakat dalam olahraga sekaligus memperkuat ekosistem olahraga nasional.