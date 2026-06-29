JAKARTA - (Ki-Ka) Marketing Communications Manager Garmin Indonesia Rian Krisna, Plt. Presiden Direktur Bank Saqu Leka Madiadipoera, #TeamGarmin Anggi Wahyuda, dan Perwakilan DND Sports Management Didit Santoso secara resmi mengumumkan penyelenggaraan 2026 Garmin Run Marathon Series Indonesia, di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Ajang lari berskala internasional ini menghadirkan kategori 5K, 10K, dan 21K yang dapat diikuti pelari pemula hingga profesional. Kegiatan tersebut turut didukung Bank Saqu sebagai Official Banking Partner untuk mendorong masyarakat menjalani gaya hidup aktif dan sehat, sekaligus membangun kebiasaan finansial yang lebih bijak dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi ini, peserta juga dapat menikmati berbagai keuntungan, termasuk promo cashback 20 persen bagi nasabah baru yang membeli tiket menggunakan QRIS Bank Saqu. Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas penggunaan transaksi digital sekaligus meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.