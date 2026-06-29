JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono saat memberikan sambutan dalam acara gerakan langkah hijau Grab untuk Indonesia di TMII, Jakarta (29/6/2026).

Dalam program tersebut, Grab menargetkan peningkatan jumlah armada kendaraan listrik (electric vehicle/EV) hingga lebih dari tiga kali lipat pada akhir 2026 dibandingkan tahun sebelumnya. Per Mei 2026, armada EV Grab telah mencapai lebih dari 28.000 unit. Inisiatif ini juga mengajak masyarakat menerapkan gaya hidup yang lebih hemat energi melalui pilihan transportasi, layanan pesan-antar makanan, dan pengiriman barang yang lebih efisien, sebagai dukungan terhadap upaya transisi energi dan pengurangan emisi di Indonesia.