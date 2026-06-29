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Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (kiri) bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kedua kiri), Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu (kedua kanan) dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti (kanan) menyampaikan keterangan pers seusai rapat koordinasi tentang penguatan fiskal dan moneter di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026).
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Rapat tersebut membahas mengenai langkah-langkah menjaga pertumbuhan ekonomi nasional serta mengantisipasi dampak ketidakpastian global terhadap perekonomian domestik.
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Rapat tersebut membahas mengenai langkah-langkah menjaga pertumbuhan ekonomi nasional serta mengantisipasi dampak ketidakpastian global terhadap perekonomian domestik.
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Rapat tersebut membahas mengenai langkah-langkah menjaga pertumbuhan ekonomi nasional serta mengantisipasi dampak ketidakpastian global terhadap perekonomian domestik.
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Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (tengah) bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (kiri) dan Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu (kanan) menyampaikan keterangan pers usai rapat koordinasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026).
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Konferensi Pers Hasil Rakor Penguatan Fiskal dan Moneter di Kompleks Parlemen
Senin 29 Juni 2026 17:50 WIB
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JAKARTA - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (kiri) bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kedua kiri), Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu (kedua kanan) dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti (kanan) menyampaikan keterangan pers seusai rapat koordinasi tentang penguatan fiskal dan moneter di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026). Rapat tersebut membahas mengenai langkah-langkah menjaga pertumbuhan ekonomi nasional serta mengantisipasi dampak ketidakpastian global terhadap perekonomian domestik.
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