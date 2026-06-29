JAKARTA - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (kiri) bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kedua kiri), Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu (kedua kanan) dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti (kanan) menyampaikan keterangan pers seusai rapat koordinasi tentang penguatan fiskal dan moneter di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026). Rapat tersebut membahas mengenai langkah-langkah menjaga pertumbuhan ekonomi nasional serta mengantisipasi dampak ketidakpastian global terhadap perekonomian domestik.