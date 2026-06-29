Ratusan peserta Palembang Fashion Carnival mengikuti parade dalam rangka HUT Kota Palembang ke-1343 yang dimulai di halaman Monpera Jalan- Merdeka - Jalan Rumah Bari dan berakhir di Plaza Benteng Kuto Besak Palembang, Minggu (28/6/2026).

Peserta dari berbagai kalangan tak ketinggalan warga binaan Lapas Perempuan dengan kostum rancangan sendiri ikut menyemarakkan acara.