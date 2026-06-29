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Ratusan peserta Palembang Fashion Carnival mengikuti parade dalam rangka HUT Kota Palembang ke-1343 yang dimulai di halaman Monpera Jalan- Merdeka - Jalan Rumah Bari dan berakhir di Plaza Benteng Kuto Besak Palembang, Minggu (28/6/2026).
Foto 2 / 5
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Ratusan peserta Palembang Fashion Carnival mengikuti parade dalam rangka HUT Kota Palembang ke-1343 yang dimulai di halaman Monpera Jalan- Merdeka - Jalan Rumah Bari dan berakhir di Plaza Benteng Kuto Besak Palembang, Minggu (28/6/2026).
Foto 3 / 5
Perbesar
Ratusan peserta Palembang Fashion Carnival mengikuti parade dalam rangka HUT Kota Palembang ke-1343 yang dimulai di halaman Monpera Jalan- Merdeka - Jalan Rumah Bari dan berakhir di Plaza Benteng Kuto Besak Palembang, Minggu (28/6/2026).
Foto 4 / 5
Perbesar
Ratusan peserta Palembang Fashion Carnival mengikuti parade dalam rangka HUT Kota Palembang ke-1343 yang dimulai di halaman Monpera Jalan- Merdeka - Jalan Rumah Bari dan berakhir di Plaza Benteng Kuto Besak Palembang, Minggu (28/6/2026).
Foto 5 / 5
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Ratusan peserta Palembang Fashion Carnival mengikuti parade dalam rangka HUT Kota Palembang ke-1343 yang dimulai di halaman Monpera Jalan- Merdeka - Jalan Rumah Bari dan berakhir di Plaza Benteng Kuto Besak Palembang, Minggu (28/6/2026).
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Ratusan Peserta Meriahkan Palembang Fashion Carniva
Senin 29 Juni 2026 16:38 WIB
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Ratusan peserta Palembang Fashion Carnival mengikuti parade dalam rangka HUT Kota Palembang ke-1343 yang dimulai di halaman Monpera Jalan- Merdeka - Jalan Rumah Bari dan berakhir di Plaza Benteng Kuto Besak Palembang, Minggu (28/6/2026).
Peserta dari berbagai kalangan tak ketinggalan warga binaan Lapas Perempuan dengan kostum rancangan sendiri ikut menyemarakkan acara.
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