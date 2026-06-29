Perubahan fungsi kamar mandi yang kini tidak lagi sekadar menjadi ruang sanitasi, tetapi juga area relaksasi dan estetika, menjadi salah satu sorotan dalam pameran arsitektur Megabuild Indonesia 2026 yang berlangsung pada 4-7 Juni 2026 di Hall 6 Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2. Pameran interior tersebut menampilkan berbagai konsep arsitektur modern yang mengedepankan personalisasi ruang hunian.

Menjawab tren tersebut, produsen perlengkapan sanitari nasional ONDA memperkenalkan sejumlah inovasi desain terbaru. Langkah ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasar terhadap produk sanitari yang tidak hanya fungsional, tetapi juga memiliki keselarasan visual dengan konsep desain bangunan secara keseluruhan.

Salah satu produk yang diperkenalkan adalah Rain Shower Piano RS 24, yang mengusung mekanisme tombol layaknya instrumen piano untuk memberikan kemudahan penggunaan. Selain itu, ONDA juga menghadirkan Eura Series dengan desain minimalis bergaya Eropa modern.

Untuk memenuhi kebutuhan personalisasi ruang, ONDA turut memperkenalkan Color Series yang menawarkan berbagai pilihan warna sebagai alternatif dari finishing krom konvensional. Ragam pilihan ini diharapkan dapat memberikan fleksibilitas bagi konsumen maupun desainer interior dalam merancang ruang yang sesuai dengan karakter penggunanya.

"Keikutsertaan ONDA di Megabuild Indonesia 2026 merupakan wujud komitmen kami untuk terus berinovasi dan menghadirkan produk sanitary dan plumbing yang berkualitas serta sesuai dengan kebutuhan pasar," ujar Marketing Manager ONDA Caroline. Selama pameran berlangsung, pengunjung, arsitek, dan desainer interior juga dapat melihat langsung kualitas serta ketahanan produk melalui berbagai modul demonstrasi yang tersedia di area pameran.