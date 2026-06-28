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Sejumlah pengunjung melakukan aktivitas dalam acara Semasa Piknik di Taman Lapangan Banteng, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Minggu (28/6/2026).
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Sejumlah pengunjung melakukan aktivitas dalam acara Semasa Piknik di Taman Lapangan Banteng, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Minggu (28/6/2026).
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Sejumlah pengunjung melakukan aktivitas dalam acara Semasa Piknik di Taman Lapangan Banteng, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Minggu (28/6/2026).
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Sejumlah pengunjung melakukan aktivitas dalam acara Semasa Piknik di Taman Lapangan Banteng, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Minggu (28/6/2026).
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Sejumlah pengunjung melakukan aktivitas dalam acara Semasa Piknik di Taman Lapangan Banteng, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Minggu (28/6/2026).
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Gelar Tikar, Nikmati Akhir Pekan di Semasa Piknik

Minggu 28 Juni 2026 23:57 WIB
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JAKARTA - Sejumlah pengunjung melakukan aktivitas dalam acara Semasa Piknik di Taman Lapangan Banteng, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Minggu (28/6/2026).

 
Festival yang berlangsung selama 26-28 Juni itu menghadirkan suasana santai bagi warga untuk menikmati akhir pekan bersama keluarga maupun teman.
 
Di sela waktu bersantai, pengunjung berkeliling melihat beragam produk UMKM dan karya pelaku ekonomi kreatif, sembari mencicipi aneka kuliner yang ditawarkan. Bagi banyak orang, Semasa Piknik bukan sekadar tempat berbelanja, tetapi juga ruang untuk sejenak beristirahat dari padatnya aktivitas kota sambil menikmati suasana kebersamaan di ruang terbuka.
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