JAKARTA - Kesulitan ekonomi masih menjadi salah satu faktor yang menghambat anak-anak dari keluarga prasejahtera untuk melanjutkan pendidikan. Data UNICEF mencatat sekitar 4,3 juta anak dan remaja usia 7–18 tahun di Indonesia masih berada di luar sekolah, sementara Susenas 2025 menunjukkan sebanyak 20,35 persen anak tidak bersekolah karena kendala biaya.

Menjawab tantangan tersebut, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) di bawah naungan Danantara Indonesia menyalurkan PNM Scholarship 2026 kepada putra-putri berprestasi dari nasabah aktif Mekaar dan ULaMM. Secara nasional, sebanyak 1.590 anak nasabah PNM menerima beasiswa pendidikan mulai dari jenjang SD, SLB, hingga perguruan tinggi.

Direktur Utama PNM, Kindaris, mengatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu kunci untuk membuka peluang yang lebih baik bagi keluarga prasejahtera. "PNM percaya setiap anak berhak memiliki kesempatan untuk belajar dan meraih masa depan yang lebih baik. Melalui PNM Scholarship, kami ingin mendampingi keluarga nasabah tidak hanya dalam usaha, tetapi juga dalam menjaga harapan anak-anak mereka," ujarnya.

Program ini menjadi bagian dari upaya PNM memperluas manfaat pemberdayaan, tidak hanya bagi pelaku usaha ultra mikro, tetapi juga bagi anggota keluarga mereka, sehingga dapat membuka peluang yang lebih baik bagi generasi berikutnya.

Rasa syukur disampaikan Sinta Ratnasari, nasabah Unit Mekaar Kabat 2 Banyuwangi, yang putrinya, Efi Adelya Rachma, siswi kelas 8 SLB, menjadi salah satu penerima beasiswa. "Saya kaget sekaligus terharu saat diberi tahu anak saya mendapat beasiswa. Bantuan ini sangat membantu kebutuhan sekolahnya. Terima kasih kepada PNM yang terus membawa kebaikan bagi keluarga seperti kami," ujarnya.