Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Grup band Padi Reborn tampil menghibur ribuan warga saat malam puncak perayaan HUT ke-499 Kota Jakarta di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Sabtu (27/6/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Grup band Padi Reborn tampil menghibur ribuan warga saat malam puncak perayaan HUT ke-499 Kota Jakarta di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Sabtu (27/6/2026).
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Grup band Padi Reborn tampil menghibur ribuan warga saat malam puncak perayaan HUT ke-499 Kota Jakarta di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Sabtu (27/6/2026).
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Grup band Padi Reborn tampil menghibur ribuan warga saat malam puncak perayaan HUT ke-499 Kota Jakarta di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Sabtu (27/6/2026).
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Grup band Padi Reborn tampil menghibur ribuan warga saat malam puncak perayaan HUT ke-499 Kota Jakarta di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Sabtu (27/6/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Padi Reborn Meriahkan Malam Puncak HUT ke-499 Kota Jakarta

Sabtu 27 Juni 2026 23:08 WIB
A
A
A

JAKARTA - Grup band Padi Reborn tampil menghibur ribuan warga saat malam puncak perayaan HUT ke-499 Kota Jakarta di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Sabtu (27/6/2026). Penampilan tersebut menjadi salah satu rangkaian acara dalam perayaan hari jadi Kota Jakarta yang mengusung tema Menuju Lima Abad Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadirkan berbagai pertunjukan hiburan, seni, dan budaya sebagai bagian dari perayaan menuju usia lima abad Jakarta, sekaligus menghadirkan ruang kebersamaan dan hiburan bagi masyarakat di pusat ibu kota.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
18 Lagu Dibawakan Fadly Cs pada Padi Reborn-Welcome Home Concert di Surabaya
Padi Reborn Meriahkan Malam Puncak HUT ke-499 Kota Jakarta
Pertunjukan Drone Hiasi Malam Puncak HUT ke-499 Jakarta
Bundaran HI Bergemuruh, Ribuan Warga Rayakan Malam Puncak HUT ke-499 Jakarta
Jelang Perayaan Malam Puncak HUT Ke-499 Jakarta di Bundaran HI
Konser Perak Padi Reborn Tampikan 25 Lagu Populer
Padi Reborn Hibur Penonton Festival Pasar Musik
Padi Reborn Hibur Warga Palu