JAKARTA - Grup band Padi Reborn tampil menghibur ribuan warga saat malam puncak perayaan HUT ke-499 Kota Jakarta di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Sabtu (27/6/2026). Penampilan tersebut menjadi salah satu rangkaian acara dalam perayaan hari jadi Kota Jakarta yang mengusung tema Menuju Lima Abad Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadirkan berbagai pertunjukan hiburan, seni, dan budaya sebagai bagian dari perayaan menuju usia lima abad Jakarta, sekaligus menghadirkan ruang kebersamaan dan hiburan bagi masyarakat di pusat ibu kota.