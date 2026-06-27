JAKARTA - Penyanyi Rissa sukses memeriahkan panggung Musiczone Okezone di Sarinah, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Penampilannya dengan irama Hip-Hop Dangdut (Hipdut) membuat penonton larut bergoyang. Jebolan KDI 2020 itu membawakan sejumlah lagu, di antaranya Selingkuh, Ada Bayangmu, dan Bete. Suasana semakin semarak saat Rissa mengajak penonton ikut berjoget.

Sebagai penutup, Rissa membawakan lagu terbarunya, Cadangan, yang dipersembahkan bagi penonton. Penampilannya ditutup dengan tepuk tangan meriah, sebelum ia menyapa dan bersalaman dengan para penggemar.

Musiczone Okezone merupakan konser musik rutin persembahan Okezone, V Radio, dan Global Radio yang menghadirkan berbagai musisi Tanah Air.