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Band jazz Wijaya 80 sukses menghibur ratusan penonton dalam gelaran Musiczone di Anjungan Sarinah, Jakarta, Jumat (26/6/2026).
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Band jazz Wijaya 80 sukses menghibur ratusan penonton dalam gelaran Musiczone di Anjungan Sarinah, Jakarta, Jumat (26/6/2026).
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Band jazz Wijaya 80 sukses menghibur ratusan penonton dalam gelaran Musiczone di Anjungan Sarinah, Jakarta, Jumat (26/6/2026).
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Band jazz Wijaya 80 sukses menghibur ratusan penonton dalam gelaran Musiczone di Anjungan Sarinah, Jakarta, Jumat (26/6/2026).
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Wijaya 80 Hipnotis Penonton Musiczone , Ada Davina Karamoy

Sabtu 27 Juni 2026 22:56 WIB
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JAKARTA - Band jazz Wijaya 80 sukses menghibur ratusan penonton dalam gelaran Musiczone di Anjungan Sarinah, Jakarta, Jumat (26/6/2026). 

 
Dipimpin Ardhito Pramono sebagai vokalis, grup ini membawakan sejumlah lagu, mulai dari Sudah Tahu, Pemain Lama, hingga lagu terbaru Lagu Kenangan yang resmi dirilis pada hari yang sama.
 
Suasana semakin meriah saat penonton larut bernyanyi bersama sepanjang penampilan Wijaya 80. Penampilan Ardhito Pramono juga mendapat dukungan langsung dari kekasihnya, Davina Karamoy, yang tampak hadir menyaksikan konser dari area penonton. 
 
Penampilan ditutup dengan lagu Terakhir Kali yang memancing sing along dan tepuk tangan meriah dari para pengunjung Musiczone.
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