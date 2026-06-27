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Vierratale sukses mengajak penonton bernostalgia lewat deretan lagu hits mereka saat tampil sebagai penutup Musiczone di Anjungan Sarinah, Jakarta, Jumat (26/6/2026).
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Vierratale sukses mengajak penonton bernostalgia lewat deretan lagu hits mereka saat tampil sebagai penutup Musiczone di Anjungan Sarinah, Jakarta, Jumat (26/6/2026).
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Vierratale sukses mengajak penonton bernostalgia lewat deretan lagu hits mereka saat tampil sebagai penutup Musiczone di Anjungan Sarinah, Jakarta, Jumat (26/6/2026).
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Vierratale sukses mengajak penonton bernostalgia lewat deretan lagu hits mereka saat tampil sebagai penutup Musiczone di Anjungan Sarinah, Jakarta, Jumat (26/6/2026).
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Vierratale Ajak Penonton Bernostalgia di Musiczone

Sabtu 27 Juni 2026 22:56 WIB
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JAKARTA - Vierratale sukses mengajak penonton bernostalgia lewat deretan lagu hits mereka saat tampil sebagai penutup Musiczone di Anjungan Sarinah, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

 
Sejak membawakan lagu pembuka, penonton langsung larut dalam suasana. Lagu-lagu populer seperti Perih, Dengarlah Curhatku, hingga Terlalu Lama dinyanyikan bersama oleh ratusan penonton yang memenuhi area pertunjukan.
 
Penampilan energik Widy Soediro dan permainan kibor Kevin Aprilio semakin menghidupkan suasana. Tak sedikit penonton yang mengenang masa remaja mereka lewat lagu-lagu Vierratale yang sempat mewarnai industri musik Indonesia pada era 2000-an.
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