JAKARTA - Pertunjukan drone menampilkan instalasi kreatif bertema Menuju 5 Abad Jakarta di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Sabtu (27/6/2026). Atraksi cahaya yang menghiasi langit ibu kota tersebut menjadi salah satu rangkaian acara malam puncak peringatan HUT ke-499 Jakarta sekaligus menandai perjalanan kota menuju usia lima abad.