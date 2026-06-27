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Pertunjukan drone menampilkan instalasi kreatif bertema Menuju 5 Abad Jakarta di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Sabtu (27/6/2026).
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Pertunjukan drone menampilkan instalasi kreatif bertema Menuju 5 Abad Jakarta di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Sabtu (27/6/2026).
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Pertunjukan drone menampilkan instalasi kreatif bertema Menuju 5 Abad Jakarta di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Sabtu (27/6/2026).
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Pertunjukan drone menampilkan instalasi kreatif bertema Menuju 5 Abad Jakarta di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Sabtu (27/6/2026).
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Pertunjukan drone menampilkan instalasi kreatif bertema Menuju 5 Abad Jakarta di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Sabtu (27/6/2026).
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Pertunjukan Drone Hiasi Malam Puncak HUT ke-499 Jakarta

Sabtu 27 Juni 2026 23:05 WIB
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JAKARTA - Pertunjukan drone menampilkan instalasi kreatif bertema Menuju 5 Abad Jakarta di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Sabtu (27/6/2026). Atraksi cahaya yang menghiasi langit ibu kota tersebut menjadi salah satu rangkaian acara malam puncak peringatan HUT ke-499 Jakarta sekaligus menandai perjalanan kota menuju usia lima abad.

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