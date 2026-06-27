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Ribuan warga memadati kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, untuk menyaksikan malam puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 menuju lima abad Jakarta, Sabtu (27/6/2026).
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Ribuan warga memadati kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, untuk menyaksikan malam puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 menuju lima abad Jakarta, Sabtu (27/6/2026).
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Ribuan warga memadati kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, untuk menyaksikan malam puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 menuju lima abad Jakarta, Sabtu (27/6/2026).
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Ribuan warga memadati kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, untuk menyaksikan malam puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 menuju lima abad Jakarta, Sabtu (27/6/2026).
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Ribuan warga memadati kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, untuk menyaksikan malam puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 menuju lima abad Jakarta, Sabtu (27/6/2026).
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Bundaran HI Bergemuruh, Ribuan Warga Rayakan Malam Puncak HUT ke-499 Jakarta

Sabtu 27 Juni 2026 23:02 WIB
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JAKARTA - Ribuan warga memadati kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, untuk menyaksikan malam puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 menuju lima abad Jakarta, Sabtu (27/6/2026). Beragam hiburan disuguhkan kepada masyarakat, di antaranya penampilan Padi Reborn, Mahalini, Adrian Khalif, Cici Paramida, dan Pasming Based, serta peluncuran logo Menuju 5 Abad Jakarta. Perayaan ditutup dengan atraksi lighting show, video mapping, dan flying LED show.

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