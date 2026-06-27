JAKARTA - Pengunjung berfoto bersama James dan Henry, karakter terbaru dari Minions & Monsters, dalam acara Meet & Greet di Atrium 2 Lippo Mall Puri, Jakarta, Sabtu (27/6/2026). Kehadiran kedua karakter tersebut untuk pertama kalinya di Indonesia menjadi salah satu daya tarik utama dalam rangkaian program Season of Adventure yang digelar Lippo Mall Puri selama periode liburan sekolah, mulai 19 Juni hingga 12 Juli 2026.

Melalui program tersebut, Lippo Mall Puri menghadirkan berbagai atraksi dan aktivitas hiburan keluarga, di antaranya dekorasi tematik Minions & Monsters, instalasi karakter raksasa setinggi lebih dari 10 meter, area eksplorasi interaktif, serta berbagai kegiatan kreatif bagi anak-anak. Pengunjung juga dapat mengikuti sesi Meet & Greet bersama James dan Henry yang diselenggarakan setiap akhir pekan selama periode acara berlangsung.

Rangkaian kegiatan ini digelar dalam rangka menyambut penayangan film terbaru Minions & Monsters yang dijadwalkan tayang di bioskop pada 30 Juni 2026, sekaligus menghadirkan pengalaman rekreasi keluarga yang interaktif dan edukatif selama masa liburan sekolah.