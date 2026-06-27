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Di tengah besarnya skala layanan PNM yang menjangkau 23,3 juta perempuan prasejahtera di berbagai wilayah Indonesia, budaya kepatuhan menjadi fondasi penting agar setiap proses pemberdayaan berjalan sehat, terpercaya, dan berkelanjutan.
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Di tengah besarnya skala layanan PNM yang menjangkau 23,3 juta perempuan prasejahtera di berbagai wilayah Indonesia, budaya kepatuhan menjadi fondasi penting agar setiap proses pemberdayaan berjalan sehat, terpercaya, dan berkelanjutan.
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Di tengah besarnya skala layanan PNM yang menjangkau 23,3 juta perempuan prasejahtera di berbagai wilayah Indonesia, budaya kepatuhan menjadi fondasi penting agar setiap proses pemberdayaan berjalan sehat, terpercaya, dan berkelanjutan.
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Komitmen Tata Kelola dan Kepatuhan Antar PNM Raih Penghargaan Nasional

Sabtu 27 Juni 2026 22:55 WIB
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JAKARTA - Di tengah besarnya skala layanan PNM yang menjangkau 23,3 juta  perempuan prasejahtera di berbagai wilayah Indonesia, budaya kepatuhan menjadi fondasi penting agar setiap proses pemberdayaan berjalan sehat, terpercaya, dan berkelanjutan. Kepatuhan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan aturan, tetapi juga cara perusahaan menjaga proses bisnis tetap transparan, akuntabel, dan berpihak pada prinsip tata kelola yang baik. Hal ini menjadi semakin penting bagi perusahaan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, karena setiap keputusan bisnis perlu dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
 
PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi salah satu perusahaan yang dinilai memiliki komitmen kuat terhadap penerapan Good Corporate Governance (GCG). Dalam setiap praktik bisnisnya, PNM terus memastikan prinsip kepatuhan berjalan dari hulu ke hilir, mulai dari jajaran Direksi, manajemen, unit kerja, hingga Account Officer yang menjadi garda terdepan dalam mendampingi nasabah Mekaar di lapangan.
 
Komitmen tersebut turut tercermin dari penghargaan yang diraih PNM dalam The Corporate Governance Perception Index (CGPI) Award 2025 yang diselenggarakan oleh SWA Media, dengan kategori Indonesia Most Trusted Companies. Penghargaan ini menjadi salah satu pengakuan atas upaya PNM dalam membangun tata kelola perusahaan yang tidak hanya kuat di level kebijakan, tetapi juga dijalankan sebagai budaya kerja sehari-hari.
 
Wakil Direktur Utama PNM, Sunar Basuki, menyampaikan bahwa budaya kepatuhan merupakan bagian penting dari cara PNM menjaga amanah dalam melayani masyarakat. “Bagi PNM, tata kelola yang baik bukan hanya soal aturan yang harus dipenuhi, tetapi tentang menjaga kepercayaan. 
 
Setiap insan PNM, dari kantor pusat hingga lapangan, memiliki peran untuk memastikan proses bisnis berjalan dengan benar, transparan, dan membawa manfaat bagi nasabah. Karena pelayanan yang baik harus dimulai dari cara kerja yang bertanggung jawab,” ujar Sunar.
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