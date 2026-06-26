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Penyanyi Natasya Sabella tampil membuka panggung Musiczone Okezone di Anjungan Sarinah, Jakarta, Jumat (26/6/2026). Penampilannya sukses menghibur ratusan pengunjung yang memadati area konser sejak sore hari.
Foto 2 / 5
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Penyanyi Natasya Sabella tampil membuka panggung Musiczone Okezone di Anjungan Sarinah, Jakarta, Jumat (26/6/2026). Penampilannya sukses menghibur ratusan pengunjung yang memadati area konser sejak sore hari.
Foto 3 / 5
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Penyanyi Natasya Sabella tampil membuka panggung Musiczone Okezone di Anjungan Sarinah, Jakarta, Jumat (26/6/2026). Penampilannya sukses menghibur ratusan pengunjung yang memadati area konser sejak sore hari.
Foto 4 / 5
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Penyanyi Natasya Sabella tampil membuka panggung Musiczone Okezone di Anjungan Sarinah, Jakarta, Jumat (26/6/2026). Penampilannya sukses menghibur ratusan pengunjung yang memadati area konser sejak sore hari.
Foto 5 / 5
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Penyanyi Natasya Sabella tampil membuka panggung Musiczone Okezone di Anjungan Sarinah, Jakarta, Jumat (26/6/2026). Penampilannya sukses menghibur ratusan pengunjung yang memadati area konser sejak sore hari.
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Natasya Sabella Buka Musiczone di Anjungan Sarinah

Jum'at 26 Juni 2026 22:21 WIB
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JAKARTA - Penyanyi Natasya Sabella tampil membuka panggung Musiczone Okezone di Anjungan Sarinah, Jakarta, Jumat (26/6/2026). Penampilannya sukses menghibur ratusan pengunjung yang memadati area konser sejak sore hari.

 
Membawakan lagu Takkan Terganti dan Menerima Luka, Natasya mengajak penonton bernyanyi bersama. Suasana semakin hangat saat ia berinteraksi dengan penonton, termasuk menanyakan siapa yang sedang galau. Musiczone Okezone kali ini juga menghadirkan penampilan Ressa, Vieratale, dan Wijaya 80 bersama Ardhito Pramono sebagai rangkaian konser musik rutin yang digelar Okezone, V Radio, dan Global Radio.
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