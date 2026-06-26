JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kedua kiri) didampingi Sekjen Robert Leonard Marbun (dari kiri), Plt. Direktur Jenderal Stabilitas & Pengembangan Sektor Keuangan Herman Saheruddin dan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Suminto Sastrosuwito menjawab pertanyaan wartawan saat media briefing di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Purbaya memastikan akan kembali menempatkan sekaligus menambah dana pemerintah di bank pelat merah atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menjadi total Rp400 triliun.