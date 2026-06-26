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Pengunjung membuka rekening tabungan Bank BSN pada acara Abaya Pavilion di Jakarta, Jumat (26/6/2026).
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Pengunjung membuka rekening tabungan Bank BSN pada acara Abaya Pavilion di Jakarta, Jumat (26/6/2026).
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Dalam ajang tersebut, pengunjung dapat membuka rekening tabungan secara langsung melalui layanan yang disediakan perseroan.
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Pengunjung membuka rekening tabungan Bank BSN pada acara Abaya Pavilion di Jakarta, Jumat (26/6/2026).
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Pengunjung membuka rekening tabungan Bank BSN pada acara Abaya Pavilion di Jakarta, Jumat (26/6/2026).
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Perluas ekosistem Syariah, Bank BSN Hadir di Abaya Pavilion

Jum'at 26 Juni 2026 21:35 WIB
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JAKARTA - Pengunjung membuka rekening tabungan Bank BSN pada acara Abaya Pavilion di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

 
Bank BSN memanfaatkan penyelenggaraan Abaya Pavilion di Jakarta, sebagai salah satu kanal untuk memperluas akuisisi nasabah sekaligus meningkatkan inklusi keuangan syariah. 
 
Dalam ajang tersebut, pengunjung dapat membuka rekening tabungan secara langsung melalui layanan yang disediakan perseroan.
 
Keikutsertaan Bank BSN dalam pameran ini  merupakan bagian dari strategi  untuk memperluas jangkauan layanan perbankan syariah, sekaligus menjangkau segmen nasabah baru.
 
Selain melayani pembukaan rekening, Bank BSN juga memberikan informasi mengenai produk pendanaan dan pembiayaan syariah yang ditawarkan kepada masyarakat.
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Topik Artikel :
Bsn Keuangan Syariah
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