JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus memperkuat perannya sebagai lembaga pemberdayaan yang membuka akses pembiayaan dan pendampingan bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan keuangan formal. Hingga saat ini, PNM telah melayani 23,3 juta nasabah PNM Mekaar di seluruh Indonesia, yang mayoritas merupakan perempuan prasejahtera sebagai penopang ekonomi keluarga.

Bagi PNM, keberhasilan tidak hanya diukur dari besarnya penyaluran pembiayaan, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan nasabah dan keluarganya. Melalui pendekatan yang menggabungkan pembiayaan, pendampingan usaha, dan penguatan karakter, PNM berupaya menciptakan perubahan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Dampak tersebut tercermin dari hasil kajian independen INDEKSTAT (2025) yang menunjukkan peningkatan pendapatan bersih nasabah dari Rp2,02 juta menjadi Rp2,90 juta per bulan, atau naik sekitar Rp875 ribu. Selain itu, kemampuan pengembangan usaha nasabah juga meningkat hampir 29 persen, menandakan bahwa akses pembiayaan yang disertai pendampingan mampu memperkuat kapasitas usaha ultra mikro.

Direktur Utama PNM, Kindaris, menegaskan bahwa misi utama PNM tidak hanya menghadirkan akses permodalan, tetapi juga menciptakan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat. "Setiap pembiayaan yang diberikan harus bermuara pada peningkatan kualitas hidup nasabah dan keluarganya. Karena itu, kami hadir bukan hanya sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga sebagai sahabat pemberdayaan yang mendampingi perempuan prasejahtera untuk tumbuh dan berdaya," ujarnya.

Saat ini, PNM melayani nasabah di 36 provinsi melalui 58 kantor cabang dan lebih dari 4.000 unit layanan Mekaar, didukung lebih dari 43 ribu Account Officer yang mendampingi nasabah secara langsung. Ke depan, PNM berkomitmen untuk terus memperluas dampak pemberdayaan agar semakin banyak perempuan prasejahtera yang mampu naik kelas, membangun usaha yang lebih kuat, serta mewujudkan keluarga yang lebih sejahtera.