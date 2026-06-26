JAKARTA - Brand Ambassador PUMA Indonesia Ibnu Jamil mencoba alat HYROX disela-sela konferensi pers PUMA Indonesia menjelang AirAsia HYROX Jakarta 2026 di 20FIT Arena, Jakarta, Jumat (26/6/2026). Sebagai Mitra Global HYROX hingga 2030, PUMA memperkenalkan berbagai inisiatif melalui program Airasia Road to HYROX Jakarta serta meluncurkan koleksi terbaru PUMA x HYROX guna mendukung perkembangan olahraga kebugaran dan gaya hidup aktif di Indonesia.