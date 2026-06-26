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Brand Ambassador PUMA Indonesia Ibnu Jamil mencoba alat HYROX disela-sela konferensi pers PUMA Indonesia menjelang AirAsia HYROX Jakarta 2026 di 20FIT Arena, Jakarta, Jumat (26/6/2026).
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Sebagai Mitra Global HYROX hingga 2030, PUMA memperkenalkan berbagai inisiatif melalui program Airasia Road to HYROX Jakarta serta meluncurkan koleksi terbaru PUMA x HYROX guna mendukung perkembangan olahraga kebugaran dan gaya hidup aktif di Indonesia.
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Team Head Marketing PUMA Indonesia Rachmat B. Trilaksono (kiri) bersama PUMA Global Ambassador Hong Beom Seok (kedua kiri), PUMA Indonesia HYROX Athletes Representative ? HYROX World Championship Qualifier Edwardo Senaen (kedua kanan), Brand Ambassador PUMA Indonesia Ibnu Jamil (kanan) dan Sheryl Sheinafia memberi keterangan saat konferensi pers PUMA Indonesia menjelang AirAsia HYROX Jakarta 2026 di 20FIT Arena, Jakarta, Jumat (26/6/2026).
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Team Head Marketing PUMA Indonesia Rachmat B. Trilaksono (kiri) bersama PUMA Global Ambassador Hong Beom Seok (kedua kiri), PUMA Indonesia HYROX Athletes Representative ? HYROX World Championship Qualifier Edwardo Senaen (kedua kanan), Brand Ambassador PUMA Indonesia Ibnu Jamil (kanan) dan Sheryl Sheinafia memberi keterangan saat konferensi pers PUMA Indonesia menjelang AirAsia HYROX Jakarta 2026 di 20FIT Arena, Jakarta, Jumat (26/6/2026).
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Brand Ambassador PUMA Indonesia Ibnu Jamil mencoba alat HYROX disela-sela konferensi pers PUMA Indonesia menjelang AirAsia HYROX Jakarta 2026 di 20FIT Arena, Jakarta, Jumat (26/6/2026).
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Konferensi Pers Road to HYROX Jakarta 2026

Jum'at 26 Juni 2026 21:35 WIB
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JAKARTA - Brand Ambassador PUMA Indonesia Ibnu Jamil mencoba alat HYROX disela-sela konferensi pers PUMA Indonesia menjelang AirAsia HYROX Jakarta 2026 di 20FIT Arena, Jakarta, Jumat (26/6/2026). Sebagai Mitra Global HYROX hingga 2030, PUMA memperkenalkan berbagai inisiatif melalui program Airasia Road to HYROX Jakarta serta meluncurkan koleksi terbaru PUMA x HYROX guna mendukung perkembangan olahraga kebugaran dan gaya hidup aktif di Indonesia.

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Konferensi Pers Road to HYROX Jakarta 2026