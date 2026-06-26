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Aktivitas pekerja mempersiapkan acara perayaan malam puncak HUT Ke-499 Menuju 5 Abad Jakarta di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (26/6/20026) malam.
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Aktivitas pekerja mempersiapkan acara perayaan malam puncak HUT Ke-499 Menuju 5 Abad Jakarta di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (26/6/20026) malam.
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Aktivitas pekerja mempersiapkan acara perayaan malam puncak HUT Ke-499 Menuju 5 Abad Jakarta di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (26/6/20026) malam.
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Aktivitas pekerja mempersiapkan acara perayaan malam puncak HUT Ke-499 Menuju 5 Abad Jakarta di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (26/6/20026) malam.
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Aktivitas pekerja mempersiapkan acara perayaan malam puncak HUT Ke-499 Menuju 5 Abad Jakarta di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (26/6/20026) malam.
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Jelang Perayaan Malam Puncak HUT Ke-499 Jakarta di Bundaran HI

Jum'at 26 Juni 2026 22:17 WIB
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JAKARTA - Aktivitas pekerja mempersiapkan acara perayaan malam puncak HUT Ke-499 Menuju 5 Abad Jakarta di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (26/6/20026) malam. Puncak perayaan HUT ke-499 Kota Jakarta yang dipusatkan di kawasan Bundaran HI pada Sabtu (27/6) akan dihadiri Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dengan rangkaian acara seperti konser musik, peluncuran logo Menuju 5 Abad Jakarta, video mapping, dan flying LED show.

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Jelang Perayaan Malam Puncak HUT Ke-499 Jakarta di Bundaran HI