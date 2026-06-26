JAKARTA - Aktivitas pekerja mempersiapkan acara perayaan malam puncak HUT Ke-499 Menuju 5 Abad Jakarta di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (26/6/20026) malam. Puncak perayaan HUT ke-499 Kota Jakarta yang dipusatkan di kawasan Bundaran HI pada Sabtu (27/6) akan dihadiri Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dengan rangkaian acara seperti konser musik, peluncuran logo Menuju 5 Abad Jakarta, video mapping, dan flying LED show.