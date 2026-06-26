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Warga melintas di dekat lokasi tanah longsor di Jalan Administrasi I, RT 001/RW 07, Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta Pusat, Jumat (26/6/2026).
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Peristiwa longsor yang terjadi pada pagi hari tersebut menyebabkan tembok roboh dan mengakibatkan satu rumah warga mengalami kerusakan parah. Area terdampak telah dipasangi garis polisi, sementara bangunan rumah di lokasi tampak mengalami kerusakan berat akibat longsoran tanah.
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Peristiwa longsor yang terjadi pada pagi hari tersebut menyebabkan tembok roboh dan mengakibatkan satu rumah warga mengalami kerusakan parah. Area terdampak telah dipasangi garis polisi, sementara bangunan rumah di lokasi tampak mengalami kerusakan berat akibat longsoran tanah.
Foto 4 / 5
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Peristiwa longsor yang terjadi pada pagi hari tersebut menyebabkan tembok roboh dan mengakibatkan satu rumah warga mengalami kerusakan parah. Area terdampak telah dipasangi garis polisi, sementara bangunan rumah di lokasi tampak mengalami kerusakan berat akibat longsoran tanah.
Foto 5 / 5
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Warga melintas di dekat lokasi tanah longsor di Jalan Administrasi I, RT 001/RW 07, Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta Pusat, Jumat (26/6/2026).
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Longsor di Bendungan Hilir Rusak Rumah Warga
Jum'at 26 Juni 2026 21:53 WIB
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JAKARTA - Warga melintas di dekat lokasi tanah longsor di Jalan Administrasi I, RT 001/RW 07, Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta Pusat, Jumat (26/6/2026). Peristiwa longsor yang terjadi pada pagi hari tersebut menyebabkan tembok roboh dan mengakibatkan satu rumah warga mengalami kerusakan parah. Area terdampak telah dipasangi garis polisi, sementara bangunan rumah di lokasi tampak mengalami kerusakan berat akibat longsoran tanah.
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