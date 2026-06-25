JAKARTA - Sejumlah pengunjung memadati Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2026 di JIExpo, Jakarta, Kamis (25/6/2026). Pihak penyelenggara JFK 2026 menargetkan total 6 juta pengunjung dengan transaksi mencapai Rp8 triliun selama berlangsungnya pameran.