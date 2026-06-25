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Sejumlah pengunjung memadati Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2026 di JIExpo, Jakarta, Kamis (25/6/2026).
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Pihak penyelenggara JFK 2026 menargetkan total 6 juta pengunjung dengan transaksi mencapai Rp8 triliun selama berlangsungnya pameran.
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Sejumlah pengunjung memadati Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2026 di JIExpo, Jakarta, Kamis (25/6/2026).
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Pihak penyelenggara JFK 2026 menargetkan total 6 juta pengunjung dengan transaksi mencapai Rp8 triliun selama berlangsungnya pameran.
Foto 5 / 5
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Sejumlah pengunjung memadati Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2026 di JIExpo, Jakarta, Kamis (25/6/2026).
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Jakarta Fair Kemayoran 2026 Targetkan 6 Juta Pengunjung dan Transaksi Rp8 Triliun
Kamis 25 Juni 2026 22:33 WIB
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JAKARTA - Sejumlah pengunjung memadati Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2026 di JIExpo, Jakarta, Kamis (25/6/2026). Pihak penyelenggara JFK 2026 menargetkan total 6 juta pengunjung dengan transaksi mencapai Rp8 triliun selama berlangsungnya pameran.
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