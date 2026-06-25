JAKARTA - Pengunjung membayar menggunakan OttoDigital saat membeli di area PRJ, JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (25/6/2026). Melalui solusi payment gateway dan QRIS yang terintegrasi, OttoDigital berkomitmen mendukung para mitra bisnis Fast Moving Consumer Goods (FMCG) dan Food and Beverage (F&B) dalam mengoptimalkan efektifitas pelayanan dan memangkas waktu antrian saat pembayaran di booth, di tengah antusiasme pengunjung PRJ.