Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Pengunjung membayar menggunakan OttoDigital saat membeli di area PRJ, JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Melalui solusi payment gateway dan QRIS yang terintegrasi, OttoDigital berkomitmen mendukung para mitra bisnis Fast Moving Consumer Goods (FMCG) dan Food and Beverage (F&B) dalam mengoptimalkan efektifitas pelayanan dan memangkas waktu antrian saat pembayaran di booth, di tengah antusiasme pengunjung PRJ.
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Chief Product Officer, OttoDigital Group, Murti Daryandono dan Chief Revenue Officer, OttoDigital Group, Grace Sunarjo, saat melakukan peninjauan langsung ke salah satu booth merchant Food and Beverage (F&B) yang memanfaatkan layanan EDC dan POS di PRJ, JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Melalui solusi payment gateway dan QRIS yang terintegrasi, OttoDigital berkomitmen mendukung para mitra bisnis Fast Moving Consumer Goods (FMCG) dan Food and Beverage (F&B) dalam mengoptimalkan efektifitas pelayanan dan memangkas waktu antrian saat pembayaran di booth, di tengah antusiasme pengunjung PRJ.
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Pengunjung membayar menggunakan OttoDigital saat membeli di area PRJ, JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (25/6/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Layanan EDC dan Kasir Digital OttoDigital Dukung Transaksi di Jakarta Fair 2026

Kamis 25 Juni 2026 22:33 WIB
A
A
A

JAKARTA - Pengunjung membayar menggunakan OttoDigital saat membeli di area PRJ, JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (25/6/2026). Melalui solusi payment gateway dan QRIS yang terintegrasi, OttoDigital berkomitmen mendukung para mitra bisnis Fast Moving Consumer Goods (FMCG) dan Food and Beverage (F&B) dalam mengoptimalkan efektifitas pelayanan dan memangkas waktu antrian saat pembayaran di booth, di tengah antusiasme pengunjung PRJ.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pembayaran Digital Prj 2026
Foto Lainnya
Pasar Takjil Ini Terapkan Pembayaran Digital
Pembayaran Digital Bantu Efisiensi Operasional Usaha Kuliner
Dukung Mitra Bisnis Warung dan Toko Kelontong dengan Layanan Pembayaran Digital
Bank Indonesia Targetkan 12 Juta Pelaku Usaha Menggunakan Metode Pembayaran Digital