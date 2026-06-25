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Pengunjung membayar menggunakan OttoDigital saat membeli di area PRJ, JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (25/6/2026).
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Melalui solusi payment gateway dan QRIS yang terintegrasi, OttoDigital berkomitmen mendukung para mitra bisnis Fast Moving Consumer Goods (FMCG) dan Food and Beverage (F&B) dalam mengoptimalkan efektifitas pelayanan dan memangkas waktu antrian saat pembayaran di booth, di tengah antusiasme pengunjung PRJ.
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Chief Product Officer, OttoDigital Group, Murti Daryandono dan Chief Revenue Officer, OttoDigital Group, Grace Sunarjo, saat melakukan peninjauan langsung ke salah satu booth merchant Food and Beverage (F&B) yang memanfaatkan layanan EDC dan POS di PRJ, JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (25/6/2026).
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Melalui solusi payment gateway dan QRIS yang terintegrasi, OttoDigital berkomitmen mendukung para mitra bisnis Fast Moving Consumer Goods (FMCG) dan Food and Beverage (F&B) dalam mengoptimalkan efektifitas pelayanan dan memangkas waktu antrian saat pembayaran di booth, di tengah antusiasme pengunjung PRJ.
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Pengunjung membayar menggunakan OttoDigital saat membeli di area PRJ, JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (25/6/2026).
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Layanan EDC dan Kasir Digital OttoDigital Dukung Transaksi di Jakarta Fair 2026
Kamis 25 Juni 2026 22:33 WIB
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JAKARTA - Pengunjung membayar menggunakan OttoDigital saat membeli di area PRJ, JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (25/6/2026). Melalui solusi payment gateway dan QRIS yang terintegrasi, OttoDigital berkomitmen mendukung para mitra bisnis Fast Moving Consumer Goods (FMCG) dan Food and Beverage (F&B) dalam mengoptimalkan efektifitas pelayanan dan memangkas waktu antrian saat pembayaran di booth, di tengah antusiasme pengunjung PRJ.
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