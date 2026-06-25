JAKARTA - Pengunjung melihat karya foto saat pameran foto bertajuk Perisai Tunas di ANTARA Heritage Center, Jakarta, Kamis (25/6/2026). Pameran tersebut menampilkan 45 karya foto tunggal dan 3 foto cerita karya pewarta foto ANTARA tentang perlindungan generasi muda di ruang digital sebagai upaya mendukung implementasi Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola dan Perlindungan Anak di Ruang Digital (PP Tunas).