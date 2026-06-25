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Pengunjung melihat karya foto saat pameran foto bertajuk Perisai Tunas di ANTARA Heritage Center, Jakarta, Kamis (25/6/2026).
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Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.
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Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid (kedua kiri) bersama Direktur Utama Perum LKBN ANTARA Benny Siga Butarbutar (kiri) dan Kurator Pameran Perisai Tunas Fanny Octavianus (ketiga kiri) melihat karya foto saat pameran foto bertajuk Perisai Tunas di ANTARA Heritage Center, Jakarta, Kamis (25/6/2026).
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Pameran tersebut menampilkan 45 karya foto tunggal dan 3 foto cerita karya pewarta foto ANTARA tentang perlindungan generasi muda di ruang digital sebagai upaya mendukung implementasi Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola dan Perlindungan Anak di Ruang Digital (PP Tunas).
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Pengunjung melihat karya foto saat pameran foto bertajuk Perisai Tunas di ANTARA Heritage Center, Jakarta, Kamis (25/6/2026).
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Pameran Foto Perisai Tunas Soroti Perlindungan Anak di Ruang Digital

Kamis 25 Juni 2026 22:37 WIB
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JAKARTA - Pengunjung melihat karya foto saat pameran foto bertajuk Perisai Tunas di ANTARA Heritage Center, Jakarta, Kamis (25/6/2026). Pameran tersebut menampilkan 45 karya foto tunggal dan 3 foto cerita karya pewarta foto ANTARA tentang perlindungan generasi muda di ruang digital sebagai upaya mendukung implementasi Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola dan Perlindungan Anak di Ruang Digital (PP Tunas). 

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