Peserta bertanding pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Judo Piala Kasad XVI Tahun 2026 di GOR Kartika, Divisi Infanteri 1/Kostrad, Cilodong, Depok, Kamis (25/6/2026). Kejuaraan yang diikuti ratusan judoka dari berbagai daerah di Indonesia tersebut menjadi ajang pembinaan sekaligus kompetisi untuk melahirkan atlet-atlet judo berprestasi.

Kejurnas secara resmi dibuka oleh Asisten Operasi (Asops) Kasad Mayjen TNI Aminton Manurung yang membacakan sambutan tertulis Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak selaku Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PB PJSI). Dalam sambutannya, Kasad menegaskan bahwa kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang perebutan medali, tetapi juga sarana pembinaan karakter, disiplin, sportivitas, dan semangat pantang menyerah.

Kejurnas Judo Piala Kasad XVI Tahun 2026 mempertandingkan berbagai kategori, mulai dari cadet, junior, senior, kata, hingga kategori TNI-Polri. Sebanyak 606 judoka dari 26 Pengurus Provinsi PJSI serta 186 judoka TNI-Polri dari 54 satuan turut ambil bagian dalam kejuaraan yang berlangsung selama empat hari tersebut.

Melalui kejuaraan ini, para peserta diharapkan mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya sekaligus memperkuat persaudaraan antaratlet. Ajang ini juga menjadi momentum untuk melahirkan judoka-judoka berprestasi yang mampu mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional serta memperkuat pembinaan olahraga judo nasional.

Foto : Dispenad