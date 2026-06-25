Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Peserta bertanding pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Judo Piala Kasad XVI Tahun 2026 di GOR Kartika, Divisi Infanteri 1/Kostrad, Cilodong, Depok, Kamis (25/6/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Kejuaraan yang diikuti ratusan judoka dari berbagai daerah di Indonesia tersebut menjadi ajang pembinaan sekaligus kompetisi untuk melahirkan atlet-atlet judo berprestasi.
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Kejuaraan yang diikuti ratusan judoka dari berbagai daerah di Indonesia tersebut menjadi ajang pembinaan sekaligus kompetisi untuk melahirkan atlet-atlet judo berprestasi.
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Kejuaraan yang diikuti ratusan judoka dari berbagai daerah di Indonesia tersebut menjadi ajang pembinaan sekaligus kompetisi untuk melahirkan atlet-atlet judo berprestasi.
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Peserta bertanding pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Judo Piala Kasad XVI Tahun 2026 di GOR Kartika, Divisi Infanteri 1/Kostrad, Cilodong, Depok, Kamis (25/6/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Kejurnas Judo Piala Kasad XVI 2026 Resmi Digelar di Depok

Kamis 25 Juni 2026 22:33 WIB
A
A
A
Peserta bertanding pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Judo Piala Kasad XVI Tahun 2026 di GOR Kartika, Divisi Infanteri 1/Kostrad, Cilodong, Depok, Kamis (25/6/2026). Kejuaraan yang diikuti ratusan judoka dari berbagai daerah di Indonesia tersebut menjadi ajang pembinaan sekaligus kompetisi untuk melahirkan atlet-atlet judo berprestasi.
 
Kejurnas secara resmi dibuka oleh Asisten Operasi (Asops) Kasad Mayjen TNI Aminton Manurung yang membacakan sambutan tertulis Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak selaku Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PB PJSI). Dalam sambutannya, Kasad menegaskan bahwa kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang perebutan medali, tetapi juga sarana pembinaan karakter, disiplin, sportivitas, dan semangat pantang menyerah.
 
Kejurnas Judo Piala Kasad XVI Tahun 2026 mempertandingkan berbagai kategori, mulai dari cadet, junior, senior, kata, hingga kategori TNI-Polri. Sebanyak 606 judoka dari 26 Pengurus Provinsi PJSI serta 186 judoka TNI-Polri dari 54 satuan turut ambil bagian dalam kejuaraan yang berlangsung selama empat hari tersebut.
 
Melalui kejuaraan ini, para peserta diharapkan mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya sekaligus memperkuat persaudaraan antaratlet. Ajang ini juga menjadi momentum untuk melahirkan judoka-judoka berprestasi yang mampu mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional serta memperkuat pembinaan olahraga judo nasional.
 
Foto : Dispenad
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Kejurnas Judo Piala Kasad XVI 2026 Resmi Digelar di Depok