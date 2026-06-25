Sejumlah peserta mengikuti pelatihan menjahit dalam Program Vokasi Disabilitas yang diselenggarakan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) bersama Mandiri Taspen di Brebes, Jawa Tengah, Kamis (25/6/2026).

Kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak dan hidup mandiri masih menjadi tantangan bagi banyak penyandang disabilitas di Indonesia. Keterbatasan akses terhadap pelatihan dan dunia kerja membuat tingkat partisipasi kerja kelompok ini masih relatif rendah, meski mereka memiliki potensi yang sama untuk berkembang dan berkarya.

Sebagai upaya membuka akses yang lebih setara, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) bersama Mandiri Taspen menggelar Program Vokasi Disabilitas di Gedung Islamic Center Brebes. Program ini bertujuan membekali peserta dengan keterampilan yang relevan sekaligus memperluas peluang ekonomi bagi kelompok rentan.

Sebanyak 30 peserta dari komunitas difabel di Kabupaten Brebes dan sekitarnya mengikuti pelatihan Operator Jahit Sepatu yang difasilitasi oleh Ruang Amal Indonesia. Selama lima hari, peserta mendapatkan pembekalan teknis sesuai kebutuhan industri dan berkesempatan mengikuti proses penempatan kerja di perusahaan industri sepatu yang beroperasi di wilayah Brebes.

Direktur Utama PNM, Kindaris, mengatakan pemberdayaan yang berkelanjutan harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Menurutnya, setiap orang memiliki potensi untuk berkembang apabila diberikan kesempatan dan akses yang tepat. Melalui program ini, peserta diharapkan tidak hanya memperoleh keterampilan, tetapi juga peluang yang lebih besar untuk mandiri dan meningkatkan kualitas hidupnya.

Program ini menjadi bagian dari komitmen PNM dalam memperluas pemberdayaan masyarakat, yang selama ini dikenal melalui pendampingan perempuan dan pelaku usaha ultra mikro. Bersama Mandiri Taspen, PNM berharap program vokasi ini dapat membuka lebih banyak kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, produktif, dan berdaya.

Mengusung hastag #PNMuntukUMKM dan #PNMPemberdayaanUMKM Program ini merupakan kelanjutan dari inisiatif serupa tahun lalu bertajuk #CariTauLangkahBaru demi memperluas dampak dan membina nasabah unggulan agar semakin berkembang.