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ementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) bersama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) mulai melakukan proses pengosongan barang bergerak di eks Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (24/6/2026).
Foto 2 / 6
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ementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) bersama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) mulai melakukan proses pengosongan barang bergerak di eks Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (24/6/2026).
Foto 3 / 6
Perbesar
ementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) bersama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) mulai melakukan proses pengosongan barang bergerak di eks Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (24/6/2026).
Foto 4 / 6
Perbesar
ementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) bersama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) mulai melakukan proses pengosongan barang bergerak di eks Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (24/6/2026).
Foto 5 / 6
Perbesar
ementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) bersama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) mulai melakukan proses pengosongan barang bergerak di eks Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (24/6/2026).
Foto 6 / 6
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ementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) bersama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) mulai melakukan proses pengosongan barang bergerak di eks Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (24/6/2026).
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Barang-Barang Eks Hotel Sultan Mulai Direlokasi
Rabu 24 Juni 2026 20:32 WIB
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JAKARTA - Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) bersama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) mulai melakukan proses pengosongan barang bergerak di eks Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (24/6/2026).
Proses pengosongan di kawasan Blok 15 Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, memasuki tahap inventarisasi aset dan relokasi setelah resmi dieksekusi (18/6/2026).
Barang-barang tersebut akan dipindahkan ke dua fasilitas pergudangan yang telah disiapkan di kawasan Cikarang, Jawa Barat.
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