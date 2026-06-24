JAKARTA - Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) bersama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) mulai melakukan proses pengosongan barang bergerak di eks Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (24/6/2026).

Proses pengosongan di kawasan Blok 15 Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, memasuki tahap inventarisasi aset dan relokasi setelah resmi dieksekusi (18/6/2026).

Barang-barang tersebut akan dipindahkan ke dua fasilitas pergudangan yang telah disiapkan di kawasan Cikarang, Jawa Barat.