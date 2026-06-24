JAKARTA - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji (tengah) dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka (kiri) menyampaikan paparan saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2026). Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting, termasuk efektivitas Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan tenaga penyuluh Keluarga Berencana (KB) dalam melakukan intervensi kepada keluarga berisiko stunting, serta sinkronisasi data, dan pelaksanaan program penurunan stunting di daerah.