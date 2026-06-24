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Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji (tengah) dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka (kiri) menyampaikan paparan saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2026).
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Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting, termasuk efektivitas Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan tenaga penyuluh Keluarga Berencana (KB) dalam melakukan intervensi kepada keluarga berisiko stunting, serta sinkronisasi data, dan pelaksanaan program penurunan stunting di daerah.
Foto 3 / 5
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img-3
Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting, termasuk efektivitas Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan tenaga penyuluh Keluarga Berencana (KB) dalam melakukan intervensi kepada keluarga berisiko stunting, serta sinkronisasi data, dan pelaksanaan program penurunan stunting di daerah.
Foto 4 / 5
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img-4
Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting, termasuk efektivitas Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan tenaga penyuluh Keluarga Berencana (KB) dalam melakukan intervensi kepada keluarga berisiko stunting, serta sinkronisasi data, dan pelaksanaan program penurunan stunting di daerah.
Foto 5 / 5
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img-5
Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting, termasuk efektivitas Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan tenaga penyuluh Keluarga Berencana (KB) dalam melakukan intervensi kepada keluarga berisiko stunting, serta sinkronisasi data, dan pelaksanaan program penurunan stunting di daerah.
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Raker Komisi IX DPR Evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting Bersama Kemendukbangga

Rabu 24 Juni 2026 20:32 WIB
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JAKARTA - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji (tengah) dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka (kiri) menyampaikan paparan saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2026). Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting, termasuk efektivitas Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan tenaga penyuluh Keluarga Berencana (KB) dalam melakukan intervensi kepada keluarga berisiko stunting, serta sinkronisasi data, dan pelaksanaan program penurunan stunting di daerah. 

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Topik Artikel :
Raker Dpr Komisi Ix Dpr
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