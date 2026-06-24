JAKARTA - Petugas PT Permodalan Nasional Madani (PNM) memberikan sosialisasi kepada nasabah UMKM binaan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus memperkuat kinerja dan tata kelola sejak bergabung dengan Danantara. Penguatan tersebut mendorong perluasan manfaat bagi masyarakat prasejahtera, khususnya perempuan pengusaha ultra mikro, dengan total layanan yang kini menjangkau 23,1 juta nasabah di seluruh Indonesia.

Dukungan Danantara turut memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan perusahaan sehingga aktivitas bisnis PNM dapat berjalan lebih sehat dan berkelanjutan. Di saat yang sama, penyaluran pembiayaan dan pendampingan usaha terus ditingkatkan agar lebih tepat sasaran dan berdampak bagi nasabah.

COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, mengapresiasi peningkatan kinerja BUMN, termasuk PNM, yang dinilai mampu melampaui target sejalan dengan penguatan transparansi informasi.

Direktur Utama PNM, Kindaris, menegaskan bahwa pertumbuhan PNM tidak hanya diukur dari capaian bisnis, tetapi juga dari semakin banyaknya perempuan prasejahtera yang memperoleh kesempatan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Melalui perluasan layanan hingga wilayah terpencil dan daerah 3T, PNM bersama Danantara berupaya memastikan akses pembiayaan dan pemberdayaan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.